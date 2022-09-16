В ЗАТО Александровск заменено более 20 тысяч кв. метров дорожного полотна

В ЗАТО Александровск в рамках муниципальных контрактов с привлечением средств областного бюджета завершены работы по ремонту автомобильных дорог местного значения.

В Полярном на участке автодороги от здания военной автоинспекции до штаба флота по ул. Душенова выполнено комплексное обновление дорожной одежды и пешеходного тротуара. Заменен бордюрный камень, выполнено устройство ливневой канализации, произведено обновление асфальтобетонного покрытия.

Также обновлен асфальт на участке дороги от ул. Героев «Тумана», 7 до дома 1а по ул. Лунина, ведущей к зданию городской поликлиники.

На въезде в Снежногорск на участке дороги по ул. Стеблина от перекрестка военного городка с ул. Победы заменено дорожное полотно, приведены в нормативное состояние тротуары.

В Гаджиево на участке дороги по ул. Душенова, 100-91-90, ведущем к зданию городской поликлиники, уложено новое дорожное покрытие.

Всего в ЗАТО Александровск заменено более 20 тыс. кв. м дорожного полотна.

В ЗАТО Видяево за счет средств региональной субсидии велись дорожные работы на улицах Заречная и Нагорная.

На Заречной обновили тротуар и бордюрный камень, заменили устройство верхнего слоя покрытия автомобильной дороги. На Нагорной обновлено асфальтобетонное покрытие вблизи территории начальной школы.

На сегодняшний день в ЗАТО все работы завершены, общий объём составил более 3 тысяч квадратных метров, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru