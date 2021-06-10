В ЗАТО Александровск завершает работу «Онкопатруль»

В течение двух дней десант врачей НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова проводил углублённое обследование мужского и женского здоровья сотрудников судоремонтного завода «Нерпа» в поликлинике ЦМСЧ №120 ФМБА России в Снежногорске (ЗАТО Александровск).

Семь специалистов ведущего федерального центра провели первичные осмотры заводчан с целью ранней диагностики онкологических заболеваний. Более 250 работников судоремонтного предприятия побывали на приеме и получили необходимые консультации узкопрофильных врачей. Среди них - маммолог, онкоуролог, торакальный и абдоминальный хирург, онкогинеколог, онкоэндокринолог и онкодерматолог.

Инициатором проведения такой важной в регионе акции выступила сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко. Совет Федерации является одним из соорганизаторов, помогая проводить активную просветительную работу в области профилактики онкологических заболеваний в регионах РФ.

В поликлинике ЦМСЧ №120 Татьяна Кусайко встретилась с участниками акции – врачами и пациентами.

«Хочу поблагодарить за внимание и колоссальный труд, который выполняют специалисты НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова, – поблагодарила врачей сенатор Татьяна Кусайко. – Ранее выявление – это основа онкологической службы. Как и при любом другом заболевании при онкопатологиях выздоровление зависит от срока постановки диагноза. Врачи-онкологи осмотрели большое количество жителей и фактически работали до последнего пациента».

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, всего в Мурманской области проверку на раннее выявление злокачественных образований пройдут 800 сотрудников двух крупнейших градообразующих предприятий Заполярья – АО «Кольской ГМК» и судоремонтного завода «Нерпа», а также сотрудники образования и социальной сферы города Мурманска.