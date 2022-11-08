В ЗАТО Александровск завершена кампания по капитальному ремонту домов 2022 года

В этом году в Мурманской области капитальный ремонт проходит в 416 многоквартирных домах. Одним из первых муниципалитетов, где завершилась кампания по капремонту, стал ЗАТО Александровск. Об этом сообщила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

«На этой неделе в ЗАТО Александровск были приняты последние дома после капитального ремонта. Всего в этом году работы прошли на 22 жилых объектах на общую сумму почти 86 миллионов рублей. В частности, на 12 объектах были заменены внутридомовые инженерные сети, на 3 – лифты, на 5 приведены в порядок крыши и на 2 фасады», – отметила Юлия Барсукова.

Как сообщает региональное Министерство строительства, несмотря на специфику закрытой территории, которая традиционно создает определенные трудности для подрядчиков, все работы удалось выполнены в срок.

Фото: https://gov-murman.ru