В ЗАТО г. Североморск капитально отремонтированы три школы: 1 сентября они начали работу

Три школы в ЗАТО Североморск открыли свои двери после капитального ремонта. Обновлены школа №2 Сафоново, школы №1 и №12 Североморска.

Благодаря выполненному капитальному ремонту созданы обновленные аудитории, которые выглядит красочно и современно.

За летний период были проведены работы капитального характера, они включали в себя ремонт фасада, кровли, отделку помещений, ремонт внутренних инженерных систем.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, все работы велись в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», реализуемой Министерством просвещения Российской Федерации по инициативе Президента России Владимира Путина, а также региональной государственной программы «Образование и наука» и плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru