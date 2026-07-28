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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.26 17:00

В ЗАТО г. Североморск начал работу новый центр обслуживания клиентов «Росатом Энергосбыт»

В Североморске состоялось официальное открытие обновлённого центра обслуживания клиентов «Росатом Энергосбыт» Мурманск. Новый современный центр переехал по адресу: г. Североморск, ул. Северная, 33а.

Новый офис расположен ближе к центру города и размещён на первом этаже – в отличие от прежнего помещения на втором этаже торгового центра по адресу: ул. Падорина, 3. Отказ от лестничных подъёмов – принципиальное решение, которое делает визит в центр комфортным для всех категорий посетителей: пожилых людей, маломобильных граждан, семей с детьми. Удобный отдельный вход с улицы и продуманная доступность – часть единого стандарта качества обслуживания, который последовательно внедряет «Росатом Энергосбыт».

Центр обслуживания в Североморске работает для более чем 25 тысяч жителей города и 675 юридических лиц. Ежемесячно офис принимает свыше 1500 посетителей. Для такого потока клиентов удобство расположения и организация пространства – важнейшие составляющие качественного сервиса. Новый центр не только отвечает этим требованиям, но и оформлен в едином стиле госкорпорации «Росатом», подчёркивая надёжность и системность подхода компании к работе с клиентами.

«Мы последовательно реализуем стратегию повышения качества клиентского сервиса. Открытие офиса на первом этаже – важный шаг к созданию комфортной среды и обеспечению максимального комфорта для каждого посетителя. Мы убеждены, что удобство расположения и доступность услуг – базовые ожидания наших клиентов, которым мы обязаны соответствовать. Этот переезд отражает философию компании в части клиентоориентированности: внимание к деталям и заботу о людях, которые нам доверяют», – отметили в «Росатом Энергосбыте».

Как сообщает пресс-служба филиала «Росатом Энергосбыт» Мурманск, переезд офиса – часть масштабной программы приведения всех центров обслуживания компании к единому стандарту качества. Цель этой программы – сделать взаимодействие с компанией одинаково комфортным в каждом городе присутствия, вне зависимости от особенностей территории.

Госкорпорация «Росатом» последовательно развивает клиентоцентричный подход как один из ключевых приоритетов своей стратегии – это отражается в фокусе на удобстве, прозрачности и индивидуальном внимании к запросам разных групп. «Росатом Энергосбыт» реализует этот курс: через стандартизацию сервиса, адаптацию инфраструктуры к особенностям территорий и формирование максимально удобной среды взаимодействия – обеспечивая надёжность и доступность услуг для каждого клиента.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой филиала «Росатом Энергосбыт» Мурманск.

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