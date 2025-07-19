В ЗАТО г. Североморск подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду выходит на финишную прямую

Ремонт контейнерных площадок, покос травы, подготовка к предстоящему отопительному сезону - эти и другие темы обсуждали на еженедельном совещании «коммунальный час», которое провёл вчера первый заместитель главы ЗАТО г. Североморск Виталий Карпушкин.

Как было отмечено во время обсуждения, подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду выходит на финишную прямую. Особое внимание – техническому состоянию индивидуальных тепловых пунктов и водоподогревателей. За неделю темпы работ нарастили, однако этого пока недостаточно. Соблюдение графика выполнения работ отстающими УК муниципалитет держит на контроле.

К осени и зиме также должны быть готовы и контейнерные площадки. Погода позволяет вести работу по покраске оград.

Не менее важный вопрос – подбор мусора с контейнерных площадок после вывоза отходов. За минувшую неделю комитетом по развитию городского хозяйства было составлено четыре акта в отношении трёх управляющих компаний. Работа в этом направлении продолжится.

Во флотской столице активно ведётся покос травы на придомовых территориях города и посёлков. Есть недоработки по отдельным адресам в Сафоново, Североморске-3 и Щукозере. Замечания управляющие компании обещают устранить в ближайшее время.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18357-podgotovka-k-predstoyashemu-osenne-zimnemu-periodu-vyhodit-na-finishnuyu-pryamuyu/