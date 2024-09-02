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Мурманская область. Арктика (16+)02.09.24 15:00

В ЗАТО г. Североморск продолжаются масштабные ремонтные работы

Во флотской столице обновляют тротуары, расширяют дорожное полотно, модернизируют систему освещения. Ход дорожной кампании оценили председатель Совета депутатов муниципалитета Евгений Алексеев, его заместитель Евгения Гордеева и депутат Олеся Францискевич.

Всего в этом году по программе реновации ЗАТО и в рамках региональной субсидии планируется отремонтировать 11 км дорог. Более 2 км при этом приходится на участок в районе штаба Северного флота. Асфальтобетонное полотно не менялось здесь не один десяток лет. По многочисленным просьбам военнослужащих планируется не только обновить покрытие, установить бортовой камень и обустроить больше парковочных мест, но и оборудовать ливневую канализацию, что должно решить проблему подтопления и обледенения дороги.

На спуске от ДМШ им. Э.С. Пастернак к ул. Сивко уже готов тротуар, подрядчик приступает к асфальтированию дороги, которую удалось заметно расширить. На протяжении всего участка вплоть до торгового центра будет оборудована также новая система освещения.

На ул. Вице-адмирала Падорина-ул. Полярной продолжаются работы по асфальтированию и благоустройству территории. Пешеходная зона со стороны ул. Вице-адмирала Падорина получилась просторной. Тротуар со стороны ул. Адмирала Сизова также планируют обустроить, но уже в следующем сезоне. В этом году здесь меняют теплосети.

В Авиагородке будет полностью заменено асфальтобетонное полотно от Мурманского шоссе до конечной автобусной остановки и от центральной дороги до ул. Гвардейской, 15.

- Значительный объём работ ведется на дорогах нашего ЗАТО, - подытожил Евгений Алексеев. - Серьёзные денежные средства требуются на то, чтобы их обновить. И благодаря программе реновации ЗАТО и поддержке областного правительства в этом году нам удалось зайти на большие участки, которые давно нуждались в ремонте. Многочисленные обращения жителей касались качества асфальтобетонного полотна именно этих проездов. Надеемся, жители оценят изменения, которые происходят.

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/16543-v-zato-severomorsk-prodolzhayutsya-masshtabnye-remontnye-raboty/#news-gal-4

 

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