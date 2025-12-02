В ЗАТО г. Североморск проходят съёмки военной драмы «Истребители»

Флотская столица стала площадкой для съёмок 4-серийной военной драмы «Истребители» режиссёра Владимира Щеголькова. Картина посвящена историческим событиям 1991 года, связанным с переходом тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» на Северный флот.

Съёмки фильма проходят в нескольких локациях: в посёлке Сафоново, на атомном ракетном крейсере «Пётр Великий», а также в Москве, Калужской области, Кисловодске, Пятигорске и Ессентуках. В массовых сценах задействованы жители Мурманской области.

«Действие картины происходит на фоне исторических событий, за которыми мы наблюдаем глазами вымышленных героев — молодых курсантов летного училища, которые дружат, ссорятся, влюбляются. Однако эти простые ребята однажды оказываются перед нелёгким выбором, когда экипаж крейсера «Адмирал Кузнецов» попадает в беду», — рассказывает о проекте режиссёр Владимир Щегольков.

В основу сюжета легла история старшего лейтенанта Сергея Денисова, потомственного военного лётчика, и его товарищей, которые служат на авианосце в период распада СССР и раздела Черноморского флота. Чтобы не допустить удара по уходящему на Северный флот кораблю, лётчики принимают решение поднять истребители в воздух. В фильме заняты известные актёры: Андрей Мерзликин, Дмитрий Певцов, Кирилл Русин, Сергей Марин, Маргарита Дьяченкова.

Как сообщает vk.com/murmanculture, съёмки осуществляются при поддержке Северного флота и Центра развития кинопроизводства Мурманской области. Сериал создаётся для онлайн-кинотеатра «Premier» при участии Института развития интернета. Премьера военной драмы запланирована на 2026 год.

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ): https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457285267%2Fwall-139605315_31496