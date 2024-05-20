В ЗАТО г. Североморск прошёл очередной рейд по выявлению бывших мигрантов, уклоняющихся от воинского учёта

Офицеры военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону совместно с иными правоохранителями провели в ЗАТО г. Североморск новое мероприятие по проверке лиц, вступивших в гражданство России, но не вставших на воинский учёт.

В ходе рейда военные следователи посетили несколько автосервисов и мелких торговых точек. Всего проверено более двух десятков лиц указанной категории, среди которых выявлено несколько мужчин призывного возраста, которые не смогли подтвердить свою постановку на воинский учёт. Данные граждане направлены в военный комиссариат.

Также всем экс-мигрантам военными следователями разъяснены их право и возможность поступить на военную службу по контракту, а также предусмотренные законном социальные гарантии для таких военнослужащих.

Фото предоставлено пресс-службой военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.