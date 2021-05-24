В ЗАТО г. Заозерск началось строительство ФОКа с бассейном

В ЗАТО г. Заозерск в рамках национального проекта «Демография» началось строительство физкультурной-оздоровительного комплекса с бассейном. Ход работ на объекте проверил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

«Подрядчик взял хороший темп и уже активно ведёт работу по устройству свай. В планах у него до конца года возвести здание, закрыть тепловой контур и зайти в отделку. Планы обнадеживающе, надеемся, что рабочие не подведут. Также проверил, как ведётся корректировка проекта по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в части расширения комплекса для детской чаши. Предварительно решение принято. Ждём итоговую версию проекта, которая и будет направлена в экспертизу», – отметил Владислав Сандурский.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в Кандалакше в рамках нацпроекта «Демография» началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со специализированной школой по самбо, дзюдо и вольной борьбе.