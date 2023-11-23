В ЗАТО город Североморск открылся пункт приёма вторичных материальных ресурсов

Экопункт расположился по адресу: ул. Советская 14а. Он будет работать с 11.00 до 17.00, выходные – понедельник и воскресенье.

Этот пункт стал вторым подобным объектом в регионе. Ранее Группа «Ситиматик» открыла экопункт «Вторматик» в Мурманске на Кольском проспекте, 51. Так у северян появилась возможность за денежное вознаграждение сдавать вторсырье для его дальнейшей переработки.

Сейчас в экопункт в Мурманске можно принести популярные виды фракций, в частности, ПЭТ (бутылки прозрачные, коричневые, голубые, белые), ПНД-канистры и ПНД-флаконы из-под воды и масла, твердые флаконы из-под бытовой химии без дозатора, макулатуру – книги и картон, текстиль.

С актуальными расценками в экопункте «Вторматик» в Мурманске можно ознакомиться на сайте https://vtormatik.ru/mur.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».