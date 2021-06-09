В ЗАТО город Заозерск начались работы по укладке асфальта

В ЗАТО город Заозерск продолжается реализация комплексного плана программы реновации ЗАТО. 8 июня подрядчик приступил к укладке асфальтобетонного покрытия на улице Матроса Рябинина. Ход работ проконтролировало руководство города и рабочая группа МКУ «Управление городским хозяйством».

В ближайшие дни будет уложен новый асфальт на нескольких участках дорог Заозерска: на ул. Ленинского Комсомола, Строительная, Колышкина и Генерала Чумаченко.