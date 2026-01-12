Мурманская область. Арктика (16+)12.01.26 10:00
В ЗАТО город Заозерск подвели итоги ежегодного городского конкурса снежных фигур «Зимняя фантазия»
Мероприятие собрало 7 творческих команд, каждая из которых представила оригинальные и яркие композиции. Заозерчанам пришлось проявить своё творчество и фантазию в жёстких условиях январских морозов. Оценивалось мастерство, креативность и эстетическое оформление работ.
Как сообщает vk.com/zaozadm, по итогам конкурса: Гран-при завоевала команда «Ракетчики» (в/ч); первое место — команда «20220А» (в/ч); второе место — команда «Снежные татары» (в/ч) и третье место — команда «587 экипаж» (в/ч).
За активное участие были отмечены команды: «Северодвинские головорезы» (в/ч), «Подводные шланги» (в/ч) и «Зимние поморы» (в/ч).
