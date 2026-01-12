Правительство РФ утвердило план развития коренных народов Севера и Дальнего ВостокаИпотека-2026: брать или подождать снижения ставок
В ЗАТО город Заозерск подвели итоги ежегодного городского конкурса снежных фигур «Зимняя фантазия»

Мероприятие собрало 7 творческих команд, каждая из которых представила оригинальные и яркие композиции. Заозерчанам пришлось проявить своё творчество и фантазию в жёстких условиях январских морозов. Оценивалось мастерство, креативность и эстетическое оформление работ.

Как сообщает vk.com/zaozadm, по итогам конкурса: Гран-при завоевала команда «Ракетчики» (в/ч); первое место — команда «20220А» (в/ч); второе место — команда «Снежные татары» (в/ч) и третье место — команда «587 экипаж» (в/ч).

За активное участие были отмечены команды: «Северодвинские головорезы» (в/ч), «Подводные шланги» (в/ч) и «Зимние поморы» (в/ч).

 

 

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
