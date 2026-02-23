В ЗАТО город Заозерск прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества

В преддверии Дня защитника Отечества в Заозерске состоялось торжественное собрание и концерт, наполненные гордостью и уважением к тем, кто стоит на страже нашей Родины.

Гостей праздничного мероприятия приветствовали врип главы ЗАТО Олег Фокеев, председатель Совета депутатов Игорь Винокур, временно исполняющий обязанности командира 11-й ордена Нахимова дивизии подводных лодок, капитан 1-го ранга Александр Бурлаков, а также настоятель прихода церкви Святителя Николая Чудотворца протоиерей Александр Зайцев.

Особой радостью стало чествование военнослужащих: особо отличившиеся защитники Отечества получили заслуженные награды — медали, а также Благодарности и Почётные грамоты главы города.

Праздничную атмосферу создали яркие выступления творческих коллективов и сольных исполнителей. Концертные номера зарядили всех энергией патриотизма и объединили в едином чувстве гордости за нашу страну и её героев.

Но это мероприятие — не только дань уважения защитникам, но и напоминание о том, как важно заботиться о тех, кто оберегает наш покой. И здесь нельзя не отметить чуткое отношение губернатора Андрея Чибиса к небольшим военным городкам. Именно благодаря его инициативе с 2021 года в гарнизонах реализуется программа реновации ЗАТО.

Программа уже даёт ощутимые результаты: облик наших городков преображается, уровень комфорта жизни жителей заметно растёт. Эта важная инициатива получила поддержку Президента России Владимира Путина. А на Международном арктическом форуме в Мурманске в 2025 году было принято решение о продлении программы реновации ЗАТО до 2030 года включительно.

20 февраля в госпитале ЗАТО прошёл праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества. В мероприятии приняли участие обучающиеся Центра дополнительного образования детей, которые пришли поздравить военнослужащих - участников специальной военной операции, проходящих лечение в учреждении.

Выступления подарили яркие эмоции и создали по‑настоящему праздничную атмосферу в честь важного патриотического дня.

