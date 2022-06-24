В ЗАТО город Заозерск провели большой субботник на территории около водопада

Порядка 50 человек приняли участие 24 июня в проекте «Чистая Арктика», который реализуется в рамках Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России», и очистили от мусора территорию третьего водопада.

Работа продвигалась быстро и с энтузиазмом. Каждый из присутствующих понимал всю значимость своего труда.

Представители Совета депутатов, администрации ЗАТО город Заозерск, а также сотрудники подведомственных ей учреждений и организаций, участвовавших в большом экологическом субботнике, заполнили почти полный кузов огромного самосвала мусором, оставленным нерадивыми туристами и рыбаками,

Участники акции - Алексей Пеньшин, глава ЗАТО город Заозерск, и Игорь Винокур, председатель Совета депутатов, выразили надежду, что такие мероприятия станут неким стимулом для северян и гостей Заполярья, и люди будут относиться к нашей природе бережно.

Фото: https://vk.com/zaozadm?w=wall-171749274_23166&z=album-171749274_283279143