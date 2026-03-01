В ЗАТО город Заозерск торжественную церемонию вручения паспортов приурочили ко Дню защитника Отечества

26 февраля в рамках акции «Мы — граждане России!» «Движения Первых» в ЗАТО город Заозерск была проведена торжественная церемония вручения паспортов, приуроченная ко Дню защитника Отечества.

Это мероприятие стало важным событием для юных заозерчан, получивших свой первый значимый документ в Миграционном пункте ОМВД России по ЗАТО городу Заозерску.

С напутственными словами к ребятам обратились специалист по работе с заявителями МФЦ Наталья Александровна Крысина, заместитель начальника отдела МВД России, руководитель группы по работе с личным составом капитан полиции Ольга Юрьевна Кислова.

Паспорта школьникам вручила начальник миграционного пункта России по ЗАТО г. Заозерск, майор полиции Елена Сергеевна Маслова. Провела церемонию активистка «Движения Первых» Ксения Ищенко.

