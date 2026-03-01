Долина Уюта вновь станет центром биатлонных баталий: в Мурманске пройдёт финальный этап «Альфа-банк Кубок Содружества»В Мурманской области изменен порядок выдачи «Родовой сумки»: теперь будущие мамы смогут получить её заранее, на этапе беременности
В ЗАТО город Заозерск торжественную церемонию вручения паспортов приурочили ко Дню защитника Отечества

26 февраля в рамках акции «Мы — граждане России!» «Движения Первых» в ЗАТО город Заозерск была проведена торжественная церемония вручения паспортов, приуроченная ко Дню защитника Отечества.

Это мероприятие стало важным событием для юных заозерчан, получивших свой первый значимый документ в Миграционном пункте ОМВД России по ЗАТО городу Заозерску.

С напутственными словами к ребятам обратились специалист по работе с заявителями МФЦ Наталья Александровна Крысина, заместитель начальника отдела МВД России, руководитель группы по работе с личным составом капитан полиции Ольга Юрьевна Кислова.

Паспорта школьникам вручила начальник миграционного пункта России по ЗАТО г. Заозерск, майор полиции Елена Сергеевна Маслова. Провела церемонию активистка «Движения Первых» Ксения Ищенко.

 

 

Фото: https://vk.com/zaozadm?ysclid=mlgqwq22wf207620088&z=photo-171749274_457279845%2F1cca6c15fd3ea06eda

 

