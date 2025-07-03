В ЗАТО город Заозерск завершён капитальный ремонт жилого дома №1 на улице Мира

Среди выполненных работ – утепление фасада и отделка здания сайдингом из оцинкованной стали, установка новых отливов, обновление откосов оконных блоков, установка пластиковых окон в подъездах и ремонт входных групп.

Как отмечает администрация Заозерска, работы проведены в рамках программы реновации ЗАТО и плана «На Севере – жить!», инициированных губернатором Андреем Чибисом.

Напомним, на Международном арктическом форуме, прошедшем в Мурманске марта этого года, Президент России Владимир Путин объявил о продолжении реализации программы реновации до 2030 года с ежегодным финансированием не менее 10 млрд рублей из федерального бюджета.

Фото: https://vk.com/zaozadm?z=photo-171749274_457275727%2F9bc1ed1f595e5b012c