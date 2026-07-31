В ЗАТО город Заозерске активно идут дорожные работы

Заозерск с рабочим визитом посетила заместитель губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова. Она проконтролировала ход работ по обновлению участка автодороги и тротуара на улице Мира. Работы ведутся в рамках программы реновации ЗАТО.

Бортовой камень установлен практически полностью. Подрядчик ведёт подготовку песчано-щебёночного основания под асфальтобетонное покрытие, продолжается установка закладных опор и их бетонирование. В ближайшее время планируется укладка асфальтобетонного покрытия.

«Когда видишь, как преображается улица, понимаешь: все усилия стоят того. Уже почти выполнено устройство бортового камня, впереди укладка асфальта, это ещё один шаг к тому, чтобы наш Север становился удобнее и комфортнее», — отметила Юлия Полиэктова.

Как отмечает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, программа реновации ЗАТО реализуется по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и направлена на улучшение качества жизни в закрытых административно-территориальных образованиях. Она получила поддержку Президента России Владимира Путина и продлена до 2030 года, что позволит продолжить масштабные преобразования в городах региона.

Также министр посетила мост через реку Западная Лица, который ремонтируется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В настоящее время на объекте продолжаются ремонтные работы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571898/#&gid=1&pid=2