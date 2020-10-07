В ЗАТО г.Североморск не спешат обеспечить детей-сирот жильём

Прокуратурой города Североморска проведена проверка исполнения органами местного самоуправления ЗАТО г.Североморск законодательства о дополнительных гарантиях на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Проверкой установлено, что бюджетом ЗАТО г.Североморск на 2020 года предусмотрены доходы в виде субвенций из областного бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в размере 9 млн 751,4 тысячи рублей, по состоянию на 1 сентября текущего года исполнено бюджетных назначений на сумму 1 млн 142,3 тысячи рублей (11,7%), приобретена лишь 1 квартира.

В нарушение установленных требований законодательства до настоящего времени в ЗАТО г.Североморск не обеспечены жилыми помещениями лица указанной категории, которые в 2020 году достигли возраста совершеннолетия, а также лица указанной категории, чьи жилые помещения были признаны непригодными для проживания.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города внесено представление в адрес главы ЗАТО г.Североморск.