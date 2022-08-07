В ЗАТО г.Заозерск завершают ремонт корпуса школы №289

Спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой в ходе рабочей поездки вместе с руководством города проконтролировал ремонтные работы в образовательном учреждении ЗАТО город Заозерск.

Строители завершают капитальный ремонт фасада здания, кровли и крыльца, сделан косметический ремонт обеденной зоны столовой и спортивного зала. Начались работы на прилегающей к школе территории, устанавливается новое уличное освещение.

- Темпы ремонта заданы хорошие, - отметил Сергей Дубовой. - К середине августа в здании будут завешены все работы, а к началу учебного года приведут в порядок и прилегающую территорию. Кроме того, для жителей Заозерска этим летом создаются новые общественные пространства. Уже построена скейт-площадка, где молодёжь с удовольствием проводит время, установлено основание для детской игровой зоны и воркаутов. Гарнизон постепенно приобретает новый облик – это заметно и приветствуется населением.

В этот же день парламентарий осмотрел два двора, в которых в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» идут ремонтные работы.

Также Сергей Дубовой оценил ход строительства спортивного комплекса с бассейном, который возводится в рамках национального проекта «Демография». Напомним, в проект по распоряжению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса была внесена задача по монтажу малой чаши. Подрядчик работает над монтажом кровли, к строению подводят коммуникации отопления и водоснабжения, устанавливается система вентиляции.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24337/