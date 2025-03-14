В ЗАТО Мурманской области отремонтируют две региональные дороги в рамках программы реновации

В Мурманской области продолжается подготовка к дорожному сезону 2025 года. Так, уже определены исполнители и заключены контракты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения Мурманской области.

В рамках программы реновации ЗАТО заключены государственные контракты на выполнение работ по выборочному ремонту участков дорог: автоподъезд к Высокому и автоподъезд к Килпъявру. На объектах запланировано обновление дорожного полотна, планировка обочин, нанесение дорожной разметки.

Также в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» на автоподъезде к селу Минькино выполнят работы по устройству недостающего тротуара.

Как уточняет Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, после исполнения контракта установлен гарантийный срок на выполненные работы, в течение которого подрядчиком будут устраняться выявленные дефекты.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/