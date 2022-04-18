На Северном флоте в День Победы пройдут военные парады40 мероприятий в сфере культуры включено в региональную программу празднования Дня Победы в этом году
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)18.04.22 14:00

В ЗАТО Видяево благоустроят дворовые и общественные территории

До конца августа текущего года в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в ЗАТО Видяево благоустроят дворовые и общественные территории. Работы будут выполняться на улице Заречная.

Подрядчик из города Снежногорска Мурманской области ООО «РемСтройНорд» приступит к выполнению работ 16 мая.

Компания была признана победителем по результатам проведения электронного аукциона, который комитет по конкурентной политике Мурманской области провёл для нужд МБУ «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево.

На выполнение работ претендовало 2 участника. Поданные заявки были проверены на соответствие требованиям закона, извещения об электронном аукционе и допущены к торгам.

В ходе проведения аукциона начальная стоимость контракта снизилась на 0,5%. На прошлой неделе с ООО «РемСтройНорд» заключён договор на сумму 19,9 миллиона рублей.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, согласно условиям заключенного договора подрядчику необходимо благоустроить тротуары, проезжую часть и дворовые территории домов №25, 27, 29, 31, 33 по улице Заречная. Кроме того, необходимо установить скамейки и урны.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Обзор рынка труда: ситуация за неделю с 11 по 17 апреля по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
Комментарий к новости:На якорную баржу в Мурманске ищут капитана на зарплату от 370000 рублей
Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Стоимость минимального набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц по Мурманской области в конце февраля по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,3%, с начала года – на 2,7%-PRO Валюту (16+)Курс доллара растёт по отношению к другим основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Объекты энергосистемы Кольско-Карельского транзита перевели на дистанционное управление-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 15 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Беженцам и вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик в Мурманской области предоставят бесплатную юридическую помощь
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли брать отпуск на майские праздники мурманчанам и жителям области?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика