До конца августа текущего года в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в ЗАТО Видяево благоустроят дворовые и общественные территории. Работы будут выполняться на улице Заречная.

Подрядчик из города Снежногорска Мурманской области ООО «РемСтройНорд» приступит к выполнению работ 16 мая.

Компания была признана победителем по результатам проведения электронного аукциона, который комитет по конкурентной политике Мурманской области провёл для нужд МБУ «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево.

На выполнение работ претендовало 2 участника. Поданные заявки были проверены на соответствие требованиям закона, извещения об электронном аукционе и допущены к торгам.

В ходе проведения аукциона начальная стоимость контракта снизилась на 0,5%. На прошлой неделе с ООО «РемСтройНорд» заключён договор на сумму 19,9 миллиона рублей.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, согласно условиям заключенного договора подрядчику необходимо благоустроить тротуары, проезжую часть и дворовые территории домов №25, 27, 29, 31, 33 по улице Заречная. Кроме того, необходимо установить скамейки и урны.