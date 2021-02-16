В ЗАТО Видяево начались работы по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реновации

Реновация ЗАТО постепенно охватывает все муниципалитеты, вошедшие в комплексный план. На минувшей неделе подготовительные работы к капитальному ремонту многоквартирных домов начались в ЗАТО Видяево.

«Подрядчик на проведение работ в этом населенном пункте был определен в конце января. Сейчас идёт разработка проектной документации и параллельно объекты начинают готовить к проведению капитального ремонта. Пока речь идет о трех домах: №12, 2 и 58 на улице Заречной. В первом доме планируется утеплить торцевые фасады и межпанельные швы, во втором – привести в порядок крышу, а третьем – заменить систему холодного водоснабжения. Подчеркну, что все работы можно проводить в зимний период, поскольку они исключают так называемые мокрые процессы», – отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов.

Как сообщает региональное Министерство строительства, всего в рамках реновации в ЗАТО Видяево капитально отремонтируют 12 многоквартирных домов. Все работы должны быть завершены до 1 июля.