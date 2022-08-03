В ЗАТО Видяево при соблюдении графика все работы, которые ведутся на объектах в рамках проекта «Arctic schools», будут выполнены к 18 августа

Спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой оценил темпы летней ремонтной кампании в ЗАТО Видяево в ходе рабочей поездки.

В зоне внимания парламентария – благоустройство дворовых территорий, ремонт домов в рамках программы реновации ЗАТО, подготовка к новому учебному году образовательных учреждений, в том числе реализация регионального проекта «Arctic schools».

Напомним, в начале недели в ходе оперативного совещания под руководством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса обсуждалась готовность объектов, обновляемых в рамках данного проекта. Подчеркивалось, что в этом году серьёзно увеличено финансирование программы – на её реализацию выделено из областного бюджета более 263 млн рублей. По результатам конкурсного отбора гранты получили 56 общеобразовательных организаций, общая сумма предоставленных грантов составила 150 млн рублей.

В этом году в посёлке Видяево в рамках проекта «Arctic schools» преобразятся два помещения – в средней общеобразовательной школе и дошкольном учреждении «Ёлочка». Сергей Дубовой встретился с представителями компаний-подрядчиков, чтобы оценить темпы работ:

– По предварительной оценке готовность объектов 57,3%. При соблюдении графика все работы будут выполнены к 18 августа. Этот вопрос беру на личный контроль. Кроме того, бригады активно работают в жилых домах на улице Заречной – завершён ремонт кровли дома №35, преображаются фасады домов №№48, 56 и 58, утепляют межпанельные швы в 16, 18, 22 и 26 домах. Есть небольшое отставание от графика по благоустройству дворовых территорий, но к 16 августа работы должны быть завершены.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24317/