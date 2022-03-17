В ЗАТО Видяево прошла акция в поддержку российских военных

Жители военного гарнизона проехали на автомобилях с флагами и символикой акции от памятника легендарному подводнику Федору Алексеевичу Видяеву по улицам города. В автопробеге принял участие спикер регионального парламента Сергей Дубовой. Он отметил, что решение руководства страны и последующие события на Украине невероятно сплотили россиян:

– Подобные акции в поддержку российской армии проходят по всей стране. Жители ЗАТО Видяево, военнослужащие, моряки-подводники Северного флота не остаются в стороне! Здесь в военном гарнизоне очень отчетлива связь времен и поколений. Мы хорошо усвоили уроки прошлого. Как офицер Военно-морского флота в отставке, я не могу стоять в стороне и бездействовать. Спецоперация ведется не только на территории Украины, она идет и в информационном пространстве. Она идёт за умы людей! Сегодня, когда кажется, что полмира против россиян, крайне важно заявить о единстве нашей великой страны, сплоченности наших соотечественников. Поэтому сегодня мы говорим нашим ребятам, которые участвуют в спецоперации на Украине – работайте, парни! Вы достойные сыны Отечества! Россия своих не бросает! Мы вами гордимся!

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23049/