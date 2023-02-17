В ЗАТО Видяево Сергей Дубовой провёл урок мужества для старшеклассников

Урок был посвящён Дню защитника Отечества.

Глава регионального парламента рассказал школьникам о профессии военного и своей службе в Вооруженных Силах России, заострил внимание на понятиях «патриотизм», «мужество» и «героизм».

— Быть патриотом и трудиться на благо своей Родины должен каждый гражданин страны, независимо от того, военный он или гражданский. Защищать Отечество можно не только с оружием в руках, но и своими поступками, достижениями в учёбе или профессиональной сфере, бережным отношением к духовному и культурному наследию, знанием своей истории, - подчеркнул парламентарий. – В жизни каждого человека должны быть и крепкая дружба, взаимовыручка, взаимопомощь, и зарождаются они как раз в юности.

Спикер пожелал ребятам успехов, найти свою профессию, никогда не сдаваться и следовать мечте, а также выслушал идеи и предложения по дальнейшему развитию посёлка.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27092/