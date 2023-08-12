В ЗАТО Видяево состоялся траурный митинг, посвящённый 23-й годовщине гибели атомного подводного ракетного крейсера «Курск»

В нём принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«В те дни скорбела вся страна. Эту трагедию забыть невозможно. В этот день мы вспоминаем героев-подводников. Их героизм — пример для всех экипажей нашего мощного Военно-морского флота. Мы обязаны помнить о них. Сегодня мы живем в непростое время, когда наши военнослужащие, в том числе подводники, защищают Отечество в рамках специальной военной операции. Мы гордимся ими и нашей страной. Вечная память героям. А действующим подводникам — успехов при выполнении всех задач и возвращения на родную базу», — сказал губернатор.

К участникам митинга обратился командующий Северным флотом Александр Моисеев.

«Эта катастрофа унесла 118 жизней. Подвиг личного состава — пример стойкости, мужественности, героизма. Он звучит в словах, написанных капитаном Колесниковым. Это обращение к живым, к нам. Событие стало трагедией для всей России. Моряки исполняли свой долг искренне и честно. Спустя много лет после случившейся трагедии, мы сегодня гордимся Россией, её Вооруженными силами и Военно-морским флотом, осваиваем и применяем боевые системы и атомные подводные лодки 4-го поколения. Подвиг экипажа «Курска» — это пример стойкости, мужества и героизма, он навсегда с нами. Важно, чтобы доблесть современных защитников Отечества позволяла всегда успешно решать все поставленные задачи, возвращаться с победой живыми и здоровыми. Мы понимаем, какой подвиг совершают сейчас военнослужащие там, где происходят судьбоносные для нашей страны события», — сказал Александр Моисеев.

К собравшимся также обратился председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

«Тот август стал временем скорби, ожидания, надежд, памяти. Мы знаем и помним каждого из экипажа. Эту трагедию мы никогда не забудем, она объединила нас и позволила преодолеть трудности, тяготы. Важно, чтобы этот подвиг остался в наших сердцах навсегда, сейчас он стал нравственным ориентиром для молодого поколения», — отметил парламентарий.

По традиции состоялась заупокойная лития. Её провёл епископ Североморский и Умбский Тарасий.

«Этот подвиг перевернул сознание многих людей, отрезвил, заставил задуматься не только над своей судьбой, но и страны. Экипаж выполнил свой долг до конца. Мы молимся за их души, передаём память из поколения в поколение, чтобы наши потомки не стали Иванами, не помнящими родства», — подчеркнул епископ.

Участники митинга почтили память экипажа АПРК «Курск» минутой молчания, возложили к мемориалу «Подводникам, погибшим в океане» венки и цветы. Маршем прошли парадные расчёты, отдавая дань погибшим морякам.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, памятные мероприятия также прошли в Мурманске, ЗАТО Александровск, ЗАТО город Заозерск и ЗАТО г. Североморск.

Фото: https://gov-murman.ru