В ЗАТО Видяево сотрудники ПУ ФСБ России обнаружили подпольный цех по переработке незаконно добытых водных биологических ресурсов

Сотрудниками ПУ ФСБ России по западному арктическому району прекращена деятельность кустарного цеха по переработке незаконно добытых водных биологических ресурсов в посёлке ЗАТО Видяево.

Изъятая продукция предназначалась для транспортировки и реализации в центральных регионах Российской Федерации.

В результате проведенных оперативно-разыскных и иных мероприятий изъято 125 комплектов конечностей и 62 брикета с мясом краба камчатского общим весом более 210 кг.

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил более 4,5 миллиона рублей.

По факту противоправной деятельности Пограничным управлением возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Фото предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.