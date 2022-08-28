В ЗАТО Видяево ускорят темпы капитального ремонта домов

В Мурманской области продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках реновации ЗАТО. Ход работ на объектах в ЗАТО п. Видяево проверили генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

«В рамках реновации ЗАТО в Видяево идёт капремонт 10 многоквартирных домов, в том числе 2 крыш и 6 фасадов, в 3 домах меняют внутридомовые инженерные сети холодного и горячего водоснабжения. По двум объектам, где был ремонт кровли и замена внутридомовых сетей, работы уже завершены. По остальным - находятся в активной стадии. Есть небольшое отставание от графика, но риска срыва сроков нет», – отметила Юлия Барсукова.

На Заречной 16, 18 и 22 работают альпинисты, которые утепляют межпанельные швы, на очереди - торцы домов. На Заречной 48, 56 и 58 идет подготовка к окрасочным работам и замене оконных блоков в подъездах. Также на Заречной 14 и 18 подрядчики меняют внутридомовые инженерные сети. Со дня на день ожидается поставка новых бойлеров.

«Реновация ЗАТО помогает решить много проблем в Видяево. Второй год благодаря этой программе в посёлке идёт капремонт домов. Однако бригадам необходимо усилить и организовать работу без выходных, используя каждый погожий денек», – подчеркнул Сергей Дубовой.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, всего в рамках реновации ЗАТО в 2022 году в Мурманской области будет капитально отремонтировано 40 многоквартирных домов на общую сумму на 352,5 млн рублей.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24401/