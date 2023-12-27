В ЗАТО Видяево за короткий срок отремонтировали 100 квартир

В Видяево в 2023 году за короткий срок выполнили капитальный ремонт 100 временно незаселённых квартир. Работы шли в рамках программы реновации закрытых административно-территориальных образований Мурманской области.

В квартирах рабочие заменили в том числе окна, двери, инженерные коммуникации. Теперь в обновлённые жилые помещения могут заселиться по договорам найма военнослужащие.

Как ранее сообщалось, на ремонт квартир в Видяево в 2023 году направили более 107 миллионов рублей. Из этой суммы средства федерального бюджета составили более 94 миллионов рублей и областного бюджета – около 13 миллионов рублей.

Контракт был заключён 15 июня 2023 года, и в декабре специалисты полностью завершили работы.

Исполняющий обязанности министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков отметил высокую вовлечённость муниципалитета в работу по реновации.

«Все сопутствующие вопросы, касающиеся местного бюджета, в Видяево решалось оперативно. Для такой масштабной программы, как реновация ЗАТО, этот фактор очень важен», – сказал Алексей Грачиков.

Как сообщает региональное Министерство строительства, работы по реновации закрытых административно-территориальных образований начались в Мурманской области в 2019 году, а в 2021 году по поручению губернатора Андрея Чибиса получили развитие.

В ближайшее время Кольское Заполярье ожидает окончательную фиксацию на федеральном уровне трёхлетнего плана реновации ЗАТО в рамках которого в федеральном бюджете предусмотрено финансирование около 10 млрд ежегодно на мероприятия реализуемые как по линии Минобороны, так и по линии субъекта.

Всего в Мурманской области есть 27 населенных пунктов, где проживают военнослужащие со своими семьями, пять имеют статус ЗАТО.

Фото (пресс-служба администрации ЗАТО Видяево): https://gov-murman.ru