В ЗАТО Видяево завершена кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов. Качество работ проверили председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Фёдор Денисов.

«Из 254 многоквартирных домов, капитальный ремонт которых предусмотрен в 2021 году, работы завершены уже на 110 объектах. В частности, в ЗАТО Видяево программа завершена полностью. 12 многоквартирных домов были приведены в порядок в рамках комплексного плана реновации ЗАТО и один объект за счёт взносов собственников», – отметил Фёдор Денисов.

Например, на улице Заречной приведено в порядок семь крыш, три фасада и заменены внутридомовые инженерные сети на четырёх объектах. Как подчеркнул Сергей Дубовой, дома, в которых проведён капремонт, в гарнизоне видно издалека. Качеством работы довольны и местные жители.

Как сообщает региональное Министерство строительства, ЗАТО Видяево стал вторым муниципалитетом в Мурманской области, где работы по капитальному ремонту многоквартирных домов полностью завершены. На прошлой неделе подрядчики закончили приводить в порядок жилые объекты в Ковдоре.