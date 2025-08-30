В ЗАТО Видяево завершили капитальный ремонт корпуса школы

В школе №1 ЗАТО Видяево завершились работы по капитальному ремонту учебного корпуса. Преобразования стали возможными благодаря реализации национального проекта «Молодёжь и дети» и поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Теперь здание украшает обновленный фасад, современные входные группы и окна, благоустроенная территория и архитектурная подсветка. В помещении по программе «Арктическая школа» обновлён актовый зал. В кабинетах появится новая мебель и техника. В рамках федерального финансирования будут полностью оснащены оборудованием пространства по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)». Это позволит расширить возможности для учебной деятельности юных северян. Учащиеся видяевской школы регулярно становятся призёрами всероссийских и международных конкурсов, а также входят в число победителей Всероссийской олимпиады по ОБЗР.

«Мы продолжаем системно улучшать образовательную инфраструктуру в регионе в рамках стратегического плана «На Севере - жить!». Всего в этом году в Мурманской области капитально отремонтируют 14 школ. Такие проекты делают наши образовательные пространства современными и технологичными, открывая детям новые горизонты для побед и достижений», - отметила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552560/#&gid=1&pid=2