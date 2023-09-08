В ЗАТО Заозерск благоустроено новое общественное пространство в рамках национального проекта

В гарнизоне-подводников завершились работы по благоустройству новой общественной территории.

Новой яркой плиткой вымощена прогулочная зона на улице Строительной. Жители называют эту территорию «стометровкой». Теперь здесь установлены удобные скамейки в морской тематике, повешены гирлянды, которые создают особую атмосферу в тёмное время суток.

Кроме того, для безопасности северян эту территорию оградили лаконичным забором, выполнили озеленение и установили современное освещение.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, работы выполнены в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», стратегического плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Андреем Чибисом на основе пожеланий самих жителей.

Фото: https://gov-murman.ru