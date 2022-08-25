В ЗАТО Заозерск первый корпус школы №289 готов принять учеников

Спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой в ходе рабочей поездки вместе с главой ЗАТО город Заозерск Алексеем Пеньшиным проконтролировал ремонтные работы в первом корпусе школы №289.

Глава регионального парламента отметил, что с момента его недавнего визита, выполнен немалый объём работ:

- Строители уже завершили капитальный ремонт фасада, кровли и крыльца школы, закончили косметический ремонт обеденной зоны столовой и спортивного зала. Сейчас активно идут работы на прилегающей к школе территории, там же устанавливают новое уличное освещение. Строительные работы близятся к завершению, и 1 сентября детей встретит обновлённое здание.

Также Сергей Дубовой положительно оценил наращивание темпа работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, сдача которого запланирована на конец этого года. Строители уже уложили кровлю, установили систему вентиляции, в сентябре планируют установить окна. Параллельно со строительством осуществляется благоустройство территории вокруг комплекса, а совсем скоро внутри здания начнутся отделочные работы.

В этот же день парламентарий осмотрел два двора по ул. Колышкина, в которых в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» идут ремонтные работы. В конце сентября оба объекта будут сданы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24392/