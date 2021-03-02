В Мурманской области постепенно начинается капитальный ремонт многоквартирных домов, работы в которых запланированы в 2021 году. В ЗАТО Заозерск подрядчик приступил к замене внутридомовых инженерных сетей в двух многоквартирных домах.

«Компании ООО «Аркада» переданы дома №3 и 13 на улице Колышкина для замены в них систем холодного и горячего водоснабжения. Специалисты уже завезли материалы и приступили к демонтажу старых сетей и установке новых. Согласно контракту, капитальный ремонт должен быть завершён до 31 мая», – отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов.

Как сообщает региональное Министерство строительства, всего в ЗАТО Заозерск в 2021 году будут проведены работы по капитальному ремонту в трех многоквартирных домах. Помимо уже названных объектов предстоит капитально отремонтировать крышу дома №4 в переулке Гранитном. Согласно заключенному договору, подрядчик должен приступить к работам не позднее 15 апреля.