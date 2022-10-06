В завершающем образовательном заезде арт-кластера «Таврида» в 2022 году принимают участие две молодые художницы из Мурманской области

В Крыму стартовал 8-й образовательный заезд форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», который завершает образовательную программу арт-кластера 2022 года. Заезд под названием «Сложности=возможности» направлен на развитие молодых профессионалов в академической живописи, уличном театре и цирке. От Мурманской области в заезде принимают участие две молодые художницы – Анна Жирнова и Анастасия Губанова. Северянки успешно прошли все отборочные этапы и стали частью арт-школы «Академическая живопись».

«Сложности=возможности» продлятся до 10 октября, участникам предстоит вместе с экспертами найти ответы на актуальные для российской молодежи вопросы: как эффективно развивать внутренний туризм в России, как создать классный проект в своем регионе, какие перспективы возможны в сотрудничестве России и дружественных стран.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проходит в Республике Крым с 12 июня по 10 октября. Образовательная программа в этом году посвящена развитию креативной экономики и системы поддержки молодых людей в современных условиях.

Фото: https://gov-murman.ru