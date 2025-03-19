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Мурманская область. Арктика (16+)19.03.25 17:30

В здании бывшего мурманского кинотеатра «Родина» смонтированы фермы для новой кровли

В Мурманске продолжается реконструкция объекта культурного наследия – здания бывшего кинотеатра «Родина». Специалисты смонтировали фермы для устройства новой кровли, почти закончили работу над фасадом, продолжают работы по благоустройству и наружным инженерным сетям, сообщил министр строительства региона Алексей Грачиков.

Сейчас в историческом здании строители завершают устройство полов, восстановление кирпичной кладки стен с внутренней стороны.

Также подрядная организация монтирует каркас административного корпуса и галереи третьего этажа. Бригады продолжают работы по усилению колонн и балок перекрытия первого этажа.

«Судьба бывшего кинотеатра «Родина» давно тревожила мурманчан. Долгие годы оно стояло заброшенным, медленно разрушаясь. Но теперь, благодаря масштабной реконструкции, здание обретет новую жизнь, оно откроет двери для юных талантов», – отметил министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Напомним, здание бывшего кинотеатра построено в 1939 году по типовому проекту в стиле постконструктивизма и является объектом культурного наследия регионального значения.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, после сдачи объекта предполагается оснащение здания современным оборудованием. В нем создадут первый в России центр цифрового искусства для детей «Муза».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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