В здании Североморской ЦРБ начался капитальный ремонт внутренних помещений

В Мурманской области продолжается реализация комплексного плана реновации ЗАТО. В 2024 году уже реализовано 70 мероприятий, по 79 работы продолжаются, в том числе в корпусе Североморской центральной районной больницы.

Подрядчик уже на 50% выполнил устройство вентилируемого фасада. Сейчас ведутся работы по демонтажу входных групп, устройству кровли здания и замене оконных блоков. Также в рамках контракта подрядчик капитально отремонтирует технический этаж здания.

«Это не все запланированные работы по преображению больницы. С этим же подрядчиком заключён контракт на выполнение капремонта внутренних помещений корпуса Североморской ЦРБ. Предстоит привести в порядок помещения с 1-го по 7-й этаж, включая подвал, а также полностью заменить сети инженерного обеспечения здания и наружные сети медицинского газоснабжения. Подрядчик уже приступил к демонтажным работам», – сообщила первый заместитель министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, Североморская ЦРБ, стадион ЦСКА и Дом офицеров Северного флота капитально ремонтируются по поручению президента Владимира Путина, которое было дано в рамках совещания с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/10459-v-dyussh-1-pristupili-k-modernizacii-sistemy-ventilyacii/