В здании взрослой и детской поликлиник Оленегорска завершён комплексный капитальный ремонт

Здание взрослой и детской поликлиник Оленегорска, где завершён комплексный капитальный ремонт, посетил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Работы в медицинском учреждении выполнялись в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», являющейся частью национального проекта «Здравоохранение», а также стратегического регионального плана «На Севере – жить».

Напомним, изначально работы велись только во взрослой поликлинике, решение провести ремонт детского отделения поликлиники было принято губернатором Андреем Чибисом по итогам рабочей поездки в Оленегорск в августе прошлого года.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, капитальный ремонт выполнялся в течение двух лет. Стоимость ремонта составила 462 млн рублей. На оснащение поликлиники после ремонта новой мебелью и оборудованием было выделено ещё более 42 млн рублей из областного бюджета.

Дмитрий Панычев посетил подразделения поликлиники Оленегорска, пообщался с пациентами, чтобы узнать мнение о качестве и доступности медицинской помощи, а также провёл встречу с коллективом Оленегорской ЦГБ.

Фото: https://gov-murman.ru