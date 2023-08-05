В здоровом теле здоровый дух

В преддверии Дня физкультурника специалисты Мурманскстата подготовили краткие итоги обследования состояния здоровья населения за 2022 год.

В целом по России самостоятельно занимались физкультурой и спортом каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина. Среди жителей Мурманской области показатели выше среднероссийских – самостоятельные занятия физкультурой и спортом проводили треть представителей сильного и четверть – прекрасного пола.

Предпочли занятия в организованной форме в целом по России 13 процентов мужчин и 10 процентов женщин, в Мурманской области – по 11 процентов представителей обоих полов.

Как сообщает Т.Е. Лапин, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, получить «свежую» информацию позволит выборочное наблюдение, посвящённое состоянию здоровья населения области, которое пройдёт в сентябре 2023 года.

Для занятий северян физкультурой и спортом на конец 2022 года в регионе функционировали семь стадионов с трибунами на 1,5 тысячи мест и более, 395 спортивных залов, 46 крытых плавательных бассейнов, сообщает региональное статистическое ведомство.

Фото: https://vk.com/murmanskstat?z=photo-188169427_457240256%2Falbum-188169427_00%2Frev