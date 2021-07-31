Мурманская область. Арктика (16+)31.07.21 12:00
В Зеленоборском капитально отремонтируют действующую котельную и прилегающую теплотрассу
Постановлением правительства Мурманской области от 28.07.2021 № 520-ПП городскому поселению Зеленоборский из резервного фонда выделены денежные средства на проведение необходимого ремонта оборудования электрокотельной, а также прилегающих к ней участков теплосети.
Запланированные ремонтные мероприятия направлены на безаварийное прохождение предстоящего отопительного периода, бесперебойное функционирование и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения региона.
Сумма субсидии составит свыше 1 млн рублей. Контроль целевого расходования денежных средств остаётся за Минэнерго и ЖКХ Мурманской области с последующим предоставление отчета в Министерство финансов региона.
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