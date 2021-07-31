В Зеленоборском капитально отремонтируют действующую котельную и прилегающую теплотрассу

Постановлением правительства Мурманской области от 28.07.2021 № 520-ПП городскому поселению Зеленоборский из резервного фонда выделены денежные средства на проведение необходимого ремонта оборудования электрокотельной, а также прилегающих к ней участков теплосети.

Запланированные ремонтные мероприятия направлены на безаварийное прохождение предстоящего отопительного периода, бесперебойное функционирование и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения региона.

Сумма субсидии составит свыше 1 млн рублей. Контроль целевого расходования денежных средств остаётся за Минэнерго и ЖКХ Мурманской области с последующим предоставление отчета в Министерство финансов региона.