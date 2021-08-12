В Зеленоборском капитально ремонтируют фасад уникального деревянного здания - Центрального дома культуры, построенного в 1954 году

«Совершенно точно могу сказать, что это единственный деревянный объект культуры в регионе, фасад которого сохранился в таком виде. Были опасения, что из-за сложности работ – необходимо сохранить самобытность и уникальность здания – могут возникнуть трудности с выбором подрядчика. Однако они оказались напрасны. Компания, выполняющая работы, добросовестная и подошла к этому объекту со всей ответственностью», - рассказал и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Перед подрядчиком стоит непростая задача: привести в порядок деревянные элементы конструкций крыши, укрепить стены, очистить фасад, провести антисептическую и противопожарную обработку, окрасить деревянные и каменные поверхности, а также заменить разрушенные венцы и восстановить кирпичную кладку. Все работы должны завершиться в октябре 2021 год.

Как сообщает региональное Министерство строительства, глава Зеленоборского Ирина Самарина отметила, что, если бы ремонт фасада не провели в этом году, то через пару лет здание пришлось бы признать аварийным – венцы сгнили и легко рассыпаются, что намного усложнило проведение работ по капитальному ремонту.