В Зеленоборском построят новую амбулаторию. Государственный контракт на строительство новой амбулатории заключён в рамках реализации мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения на сумму более 350 млн рублей.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, в двухэтажном корпусе будет размещен дневной стационар и подстанция скорой медицинской помощи. После строительства амбулатория будет оснащена современным медицинским оборудованием и мебелью. Медицинская помощь будет оказываться в новых, комфортных условиях, отвечающих всем нормам и правилам, в том числе для маломобильных групп населения.

Фото: https://zapoy51.ru/zelenoborskij-kodirovanie-ot-alkogolizma