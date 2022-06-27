Мурманская область. Арктика (16+)27.06.22 11:00
В Зеленоборском построят новую амбулаторию
В Зеленоборском построят новую амбулаторию. Государственный контракт на строительство новой амбулатории заключён в рамках реализации мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения на сумму более 350 млн рублей.
Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, в двухэтажном корпусе будет размещен дневной стационар и подстанция скорой медицинской помощи. После строительства амбулатория будет оснащена современным медицинским оборудованием и мебелью. Медицинская помощь будет оказываться в новых, комфортных условиях, отвечающих всем нормам и правилам, в том числе для маломобильных групп населения.
Фото: https://zapoy51.ru/zelenoborskij-kodirovanie-ot-alkogolizma
Комментарии
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Последние комментарии
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
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