В Зеленоборском построят новый 3-этажный жилой дом

С подрядной организацией заключён государственный контракт на его строительство. Об этом сообщила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

«Проектировщики органично вписали новый 3-этажный жилой дом в исторически сложившейся облик Зеленоборского. Здание со скатной крышей из металлочерепицы будет облицовано керамогранитом спокойных природных оттенков. Рядом будет создана благоустроенная территория с детской и спортивной площадкой. Новый дом на 30 квартир должен быть построен до июля 2023 года. В него переедут люди из аварийного жилья», – отметила Ирина Вабищевич.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, контракт на строительство многоквартирного дома заключён с ООО «Белый дом» из Архангельска. Компания работает на рынке больше 10 лет. В Мурманской области подрядчик хорошо известен. За его плечами и возведенный детский сад в Спутнике, физкультурно-оздоровительный комплекс в Полярных Зорях, жилой дом в Ловозере. Сейчас ООО «Белый дом» активно строит физкультурно-оздоровительный комплекс со специализированной школой по самбо, дзюдо и вольной борьбе в Кандалакше, а в ближайшее время приступит к возведению первого дома в микрорайоне «Больничный городок».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/