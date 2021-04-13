В Зеленоборском приняли ещё один дом после капремонта фасада

В Зеленоборском завершился капитальный ремонт фасада ещё одного многоквартирного дома на улице Заводской.

Напомним, неделю назад в посёлке после капитального ремонта комиссия приняла дома №1 и 4 на улице Заводской. Теперь настала очередь и третьего жилого объекта.

«Работы на улице Заводской начались летом 2020 года. Перед подрядчиком стояла задача обшить здания сайдингом. Но работы пришлось приостановить, поскольку температура в квартирах начала опускаться ниже норматива. После дополнительного обследования фасады решено было утеплить за счет субсидии из бюджета Мурманской области. В итоге три дома на улице Заводской в Зеленоборском не только преобразились, но и стали теплее», – отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов.