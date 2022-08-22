В Зеленоборском приступили к строительству новой амбулатории

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Зеленоборском началось строительство амбулатории. Об этом сообщила министр строительства региона Ирина Вабищевич.

«Подрядчик уже вышел на объект и демонтировал старое здание, завершает работы по вывозу мусора. Ведутся подготовительные работы перед началом разработки котлована. Сейчас на стройплощадке работают 18 человек и 3 единицы техники», – отметила Ирина Вабищевич.

Напомним, строительство трёхэтажного здания новой поликлиники в Зеленоборском будет завершено во второй половине 2023 года.

Как сообщает региональное Министерство строительства, планируется, что на первом этаже разместятся рентгенологическое оборудование, кабинет врача-педиатра, процедурный и детский прививочный кабинеты. На втором этаже оборудуют кабинеты для стоматолога, травматолога, врача общей практики и участкового терапевта. Здесь также будут проводиться ультразвуковые и лабораторные исследования, прививочные мероприятия для взрослого населения. Дневной стационар разместится на третьем этаже здания. Рядом с ним построят кабинеты физиотерапии и массажа, кабинет гинеколога.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/