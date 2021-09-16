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Мурманская область. Арктика (16+)16.09.21 12:00

В Зеленоборском продолжается капитальный ремонт фасада уникального деревянного дома культуры

В Зеленоборском продолжается капитальный ремонт фасада уникального деревянного дома культуры. Ход работ на объекте проверил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«Центральный дом культуры в Зеленоборском – это знаковый объект для всей Мурманской области. Здание деревянное, 1954 года постройки. Объект сложный: после демонтажных мероприятий были выявлены дополнительные работы по замене сгнивших нижних венцов. Для этого здание поднимут при помощи специальных домкратов. Как следствие, подрядчику придётся монтировать новые инженерные коммуникации. Тем не менее, облик уникального здания будет сохранен», – отметил Алексей Грачиков.

Как подчеркнул глава ведомства, брёвна зачислят от старой краски и нанесут новый современный состав, который подчеркнёт фактуру дерева. На объекте работает местный и опытный подрядчик.

Все работы должны быть завершены до конца 2021 года, сообщает региональное Министерство строительства.

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