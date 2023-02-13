В Зеленоборском продолжается строительство амбулатории

Строительство амбулатория с подстанцией скорой помощи и дневным стационаром в Зеленоборском началось в 2022 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Подрядная организация уже снесла старые здания, находящиеся на участке под строительство, и выполнила работы по разработке скального грунта.

На настоящее время на объекте ведутся работы по монтажу опалубки и бетонированию стен цокольного этажа, возведение фундаментов с подготовкой армокаркасов подвалов.

В трёхэтажном здании планируется разместить кабинеты педиатра, стоматолога, травматолога, гинеколога, врача общей практики и участкового терапевта, процедурный и детский прививочный кабинеты. Здесь также будут проводиться рентгенологические, ультразвуковые и лабораторные исследования, а также прививочные мероприятия для взрослых и детей. На третьем этаже появится дневной стационар, а рядом с ним – кабинеты физиотерапии и массажа.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в Мурманской области продолжается реконструкция областного онкологического диспансера. Первым этапом станет строительство 9-этажного здания хирургического корпуса. Работа на стройплощадке продолжается – сейчас завершается ограждение котлована из буросекущих свай. В ближайшее время планируется устройство фундаментов из буронабивных свай.

Фото: https://gov-murman.ru