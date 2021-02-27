В Зеленоборском возобновилось строительство двух многоквартирных домов

Возведение жилых домов – одна из приоритетных задач, которая стоит перед Министерством строительства Мурманской области. В рамках рабочей поездки в Кандалакшский район вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский посетил стройплощадки двух многоквартирных домов в Зеленоборском, на которых в этом году были возобновлены работы.

Напомним, возведение трёх многоквартирных домов на 53 квартиры на улице Мира и одного на 45 квартир на улице Молодёжной начались ещё в 2017 году, но в 2019 были приостановлены.

«В 2020 году нам удалось ввести в эксплуатацию два многоквартирных дома на улице Мира. Сейчас работы ведутся на третьем доме. Подрядчику все деньги по условиям контракта выплачены. Он продолжает работу с экспертизой, чтобы подтвердить изменения и увеличение стоимости, которые произошли за время строительства из-за непредвиденных расходов. Дом на улице Молодёжной тоже требует особого внимания. Его высокая готовность позволяет ввести его до конца года, если застройщик активизирует свою работу», – отметил Владислав Сандурский.

На сегодняшний день в доме №3 на улице Мира выполнены работы по остеклению оконных проёмов, проводятся работы по устройству внутренних инженерных коммуникаций и установке оборудования, идёт монтаж внутренних перегородок. Планируемый срок окончания работ – август 2021 года.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в трёхподъездном доме на улице Молодёжной возведены все три этажа. Уже полностью завершён монтаж кровли, лестничных площадок и маршей с металлическими ограждениями. Сейчас ведутся работы по устройству перегородок и внутренних инженерных коммуникаций.

Также в Зеленоборском на улице Молодёжной планируется новое строительство многоквартирных домов. На данный момент определён участок площадью 5158 кв. метров.