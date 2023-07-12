В Зеленоборском возвели три этажа амбулатории с подстанцией «скорой помощи»

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в посёлке Зеленоборский Кандалакшского района продолжается строительство амбулатории с подстанцией скорой медицинской помощи.

На строительной площадке уже вырисовывается облик нового медицинского учреждения: рабочие уложили фундаменты основного здания и здания гаража, возвели колонны амбулатории, а также внутренние стены и перекрытия подвала, первого и второго этажей. Сотрудники подрядной организации выполнили гидроизоляцию стен подвала и подколонников гаража, выстроили лифтовую шахту и лестницы.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, в настоящее время на объекте проводится монтаж перекрытия третьего этажа, кладка из газобетона стен и перегородок здания амбулатории, армирование под колонны гаража.

Напомним, в трёхэтажном здании планируется оказывать комплексную медицинскую помощь как взрослым, так и самым маленьким северянам.

Фото: https://gov-murman.ru